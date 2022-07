Timori sul governo Draghi, Piazza Affari in rosso (Di mercoledì 20 luglio 2022) (Adnkronos) – Giornata negativa per Piazza Affari, ancora maglia nera in Europa. Pesano i Timori che possa cadere il governo Draghi, nel giorno in cui il presidente del Consiglio è al Senato per comunicazioni urgenti e crescono le tensioni in maggioranza, avvicinando lo spettro delle elezioni anticipate. Il Ftse Mib è sceso dell’1,60% a 21.348,42 punti, con un leggero rialzo dopo la replica del premier ai partiti in aula. Lo spread tra Btp e Bund tedeschi fa un balzo del 3,02% e sale a 215 punti base. L’incertezza sulla durata dell’esecutivo spinge in basso le banche, già in calo in scia alle indiscrezioni per un possibile rialzo dei tassi di interesse da parte della Bce superiore alle attese. Domani, infatti, potrebbe arrivare un aumento di 50 punti base. Ma è forse lo scudo anti-spread che attira ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 20 luglio 2022) (Adnkronos) – Giornata negativa per, ancora maglia nera in Europa. Pesano iche possa cadere il, nel giorno in cui il presidente del Consiglio è al Senato per comunicazioni urgenti e crescono le tensioni in maggioranza, avvicinando lo spettro delle elezioni anticipate. Il Ftse Mib è sceso dell’1,60% a 21.348,42 punti, con un leggero rialzo dopo la replica del premier ai partiti in aula. Lo spread tra Btp e Bund tedeschi fa un balzo del 3,02% e sale a 215 punti base. L’incertezza sulla durata dell’esecutivo spinge in basso le banche, già in calo in scia alle indiscrezioni per un possibile rialzo dei tassi di interesse da parte della Bce superiore alle attese. Domani, infatti, potrebbe arrivare un aumento di 50 punti base. Ma è forse lo scudo anti-spread che attira ...

