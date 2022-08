'sei vergine come cicciolina' - il consigliere comunale della lega a vigevano, marco cividati... (Di mercoledì 20 luglio 2022) Da https://www.ilgiorno.it marco cividati marco cividati, consigliere comunale della lega, ha inviato le sue scuse a Silvia Baldina del M5s che lunedì, in commissione consiliare, aveva apostrofato: 'Sei vergine come ... Leggi su dagospia (Di mercoledì 20 luglio 2022) Da https://www.ilgiorno.it, ha inviato le sue scuse a Silvia Baldina del M5s che lunedì, in commissione consiliare, aveva apostrofato: 'Sei...

nonsonomaiacasa : RT @oroscopotoxic: ??le tue vibrazioni in questo periodo ?? ? ? ariete • fidati del tuo istinto ? ? toro • stai facendo la scelta giusta… - LeonDellaVegaL : @2Myla1 @LuciTheWeirdCat Ma sei vergine? Rispondi se ti pare!! ?????????? - GoemonIshiXIII : @larettagin @matteorenzi Minchia! Mi sa che alla tua età sei ancora vergine! ?????? Povera sfigata, ma per postare que… - temperamentofre : RT @oroscopotoxic: ??le tue vibrazioni in questo periodo ?? ? ? ariete • fidati del tuo istinto ? ? toro • stai facendo la scelta giusta… - oroscopotoxic : ??le tue vibrazioni in questo periodo ?? ? ? ariete • fidati del tuo istinto ? ? toro • stai facendo la scelta giu… -