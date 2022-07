Quirinale, la spinta per raggiungere in extremis l’intesa sul governo Draghi (Di mercoledì 20 luglio 2022) Per il presidente Mattarella non ci sarebbero alternative alle elezioni anticipate se il presidente del Consiglio decidesse oggi di dimettersi Leggi su corriere (Di mercoledì 20 luglio 2022) Per il presidente Mattarella non ci sarebbero alternative alle elezioni anticipate se il presidente del Consiglio decidesse oggi di dimettersi

Pubblicità

TuttoQuaNews : RT @Corriere: La spinta di Mattarella per raggiungere l’intesa sul governo in extremis - Profilo3Marco : RT @Corriere: La spinta di Mattarella per raggiungere l’intesa sul governo in extremis - Luxgraph : Quirinale, la spinta per raggiungere in extremis l’intesa sul governo Draghi #corriere #news #2022 #italy #world… - Corriere : La spinta di Mattarella per raggiungere l’intesa sul governo in extremis - Luxgraph : Quirinale, la spinta per raggiungere in extremis l’intesa sul governo Draghi #corriere #news #2022 #italy #world… -