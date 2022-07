Paura in Ucraina: armi kamikaze contro la centrale nucleare (Di mercoledì 20 luglio 2022) Dei droni ucraini con esplosivi hanno provato ad attaccare la centrale nucleare di Zaporizhia. A denunciarlo è Volodymyr Rogov, membro del principale Consiglio di amministrazione militare-civile della regione, precisando all'agenzia di stampa russa Tass che «è tutto a posto» nella centrale e che il reattore non è stato danneggiato e i livelli di radiazioni sono normali. Secondo l'amministrazione comunale, le truppe ucraine hanno utilizzato diversi droni kamikaze. In tutto le forze di Kiev avrebbero effettuato quattro attacchi, l'ultimo alle 16:01 ora di Mosca. Negli scorsi giorni da Kiev avevano accusato la Russia di utilizzare la zona della centrale nucleare per lo stoccaggio di sistemi missilistici e altri armamenti, e per lanciare attacchi contro l'area ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 20 luglio 2022) Dei droni ucraini con esplosivi hanno provato ad attaccare ladi Zaporizhia. A denunciarlo è Volodymyr Rogov, membro del principale Consiglio di amministrazione militare-civile della regione, precisando all'agenzia di stampa russa Tass che «è tutto a posto» nellae che il reattore non è stato danneggiato e i livelli di radiazioni sono normali. Secondo l'amministrazione comunale, le truppe ucraine hanno utilizzato diversi droni. In tutto le forze di Kiev avrebbero effettuato quattro attacchi, l'ultimo alle 16:01 ora di Mosca. Negli scorsi giorni da Kiev avevano accusato la Russia di utilizzare la zona dellaper lo stoccaggio di sistemi missilistici e altri armamenti, e per lanciare attacchil'area ...

