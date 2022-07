Noir in Festival 2022: il Raymond Chandler Award a Harlan Coben (Di mercoledì 20 luglio 2022) Harlan Coben, il cantore dell'america nera e criminale, riceverà il Raymond Chandler Award nel corso del Noir in Festival 2022, che si terrà a Milano dal 3 all'8 dicembre. La XXXII edizione di Noir in Festival 2022, il maggior appuntamento dedicato al cinema e alla letteratura di genere Noir in Italia, che torna a Milano dal 3 all'8 dicembre 2022, assegna quest'anno il Raymond Chandler Award allo scrittore americano Harlan Coben. Il Premio, fondato su iniziativa della giornalista Irene Bignardi nel 1988, istituito in accordo con il Raymond Chandler ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 20 luglio 2022), il cantore dell'america nera e criminale, riceverà ilnel corso delin, che si terrà a Milano dal 3 all'8 dicembre. La XXXII edizione diin, il maggior appuntamento dedicato al cinema e alla letteratura di generein Italia, che torna a Milano dal 3 all'8 dicembre, assegna quest'anno ilallo scrittore americano. Il Premio, fondato su iniziativa della giornalista Irene Bignardi nel 1988, istituito in accordo con il...

