Governo, Vacondio (Federalimentare): "no a gesti di irresponsabilità, Draghi deve restare" (Di mercoledì 20 luglio 2022) (Adnkronos) – "Credo che sarebbe un gesto di irresponsabilità, che nasce da un'esigenza legittima in condizioni normali, quella dei partiti che cercano di mettere le loro bandierine…ma non siamo in condizioni normali". E' fermo nella sua posizione il presidente di Federalimentare Ivano Vacondio rispetto alla possibile caduta del Governo, interpellato dall'Adnkronos. "In questo momento non è un problema di parte, della Lega o dei 5 Stelle né del Pd, ma sarebbe un errore nell'interesse del Paese". "C'è il problema dei prezzi del grano e dell'inflazione a doppia cifra del settore alimentare con implicazioni enormi sui consumi, specialmente delle fasce più deboli, e anche la sicurezza alimentare nel mondo. E l'unico interlocutore in grado di interloquire con la Comunità europea è il presidente del Consiglio Mario ...

