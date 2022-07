Calcio: U.21. Il 22 settembre amichevole Italia - Inghilterra a Pescara (Di mercoledì 20 luglio 2022) Il 26 settembre gli azzurrini sfideranno invece il Giappone a Castel di Sangro ROMA - Dopo aver conquistato lo scorso giugno la qualificazione al Campionato Europeo di categoria, la Nazionale Under 21 ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 20 luglio 2022) Il 26gli azzurrini sfideranno invece il Giappone a Castel di Sangro ROMA - Dopo aver conquistato lo scorso giugno la qualificazione al Campionato Europeo di categoria, la Nazionale Under 21 ...

