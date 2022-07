Usa: spara a pluriomicida in centro commerciale, per lobby armi è 'un eroe' (Di martedì 19 luglio 2022) Indianapolis, 19 lug. (Adnkronos) - "L'unico modo per fermare una persona armata cattiva è armare una brava persona". Lo ha twittato la National Rifle Association (Nra), la potente lobby americana delle armi, commentando la vicenda di domenica scorsa in un centro commerciale di Greenwood, vicino a Indianapolis, negli Stati Uniti, dove un uomo di 20 anni aveva aperto il fuoco con un fucile semiautomatico uccidendo un uomo di 30 anni e una coppia seduta in un'area ristorante e ferendone altri due, prima di essere ucciso da Elisjsha Dicken, un cliente di 22 anni che portava una pistola senza licenza come recentemente consentito dalla legge locale. Nonostante le statistiche mostrino gli effetti devastanti della proliferazione delle armi, oltre alla Nra, che ha immediatamente colto l'occasione per ... Leggi su iltempo (Di martedì 19 luglio 2022) Indianapolis, 19 lug. (Adnkronos) - "L'unico modo per fermare una persona armata cattiva è armare una brava persona". Lo ha twittato la National Rifle Association (Nra), la potenteamericana delle, commentando la vicenda di domenica scorsa in undi Greenwood, vicino a Indianapolis, negli Stati Uniti, dove un uomo di 20 anni aveva aperto il fuoco con un fucile semiautomatico uccidendo un uomo di 30 anni e una coppia seduta in un'area ristorante e ferendone altri due, prima di essere ucciso da Elisjsha Dicken, un cliente di 22 anni che portava una pistola senza licenza come recentemente consentito dalla legge locale. Nonostante le statistiche mostrino gli effetti devastanti della proliferazione delle, oltre alla Nra, che ha immediatamente colto l'occasione per ...

Pubblicità

LissyNeumair : RT @Niccolob10: Niccolò non usa le parole senza senso. Quel 'a presto' sappiamo tutti cosa vuol dire. Daje su, spara sti palasport @IlVeroU… - claudia____18 : RT @Niccolob10: Niccolò non usa le parole senza senso. Quel 'a presto' sappiamo tutti cosa vuol dire. Daje su, spara sti palasport @IlVeroU… - imtvdforever : RT @Niccolob10: Niccolò non usa le parole senza senso. Quel 'a presto' sappiamo tutti cosa vuol dire. Daje su, spara sti palasport @IlVeroU… - C4NYONM00NX : RT @Niccolob10: Niccolò non usa le parole senza senso. Quel 'a presto' sappiamo tutti cosa vuol dire. Daje su, spara sti palasport @IlVeroU… - to0youn9 : RT @Niccolob10: Niccolò non usa le parole senza senso. Quel 'a presto' sappiamo tutti cosa vuol dire. Daje su, spara sti palasport @IlVeroU… -