Ultras Lazio contro Acerbi, Sarri interrompe l'allenamento I video (Di martedì 19 luglio 2022) Rapporti sempre più tesi tra gli Ultras della Lazio e Francesco Acerbi, finito nel mirino della tifoseria biancoceleste. Il tecnico Maurizio Sarri ha interrotto una seduta d'allenamento nel ritiro di Auronzo di Cadore per andare a discutere con la curva chiedendo di smettere fischi e insulti rivolti costantemente al difensore. Leggi su panorama (Di martedì 19 luglio 2022) Rapporti sempre più tesi tra glidellae Francesco, finito nel mirino della tifoseria biancoceleste. Il tecnico Maurizioha interrotto una seduta d'nel ritiro di Auronzo di Cadore per andare a discutere con la curva chiedendo di smettere fischi e insulti rivolti costantemente al difensore.

