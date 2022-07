Treni in ritardo per un incendio, l'ira social dei viaggiatori (Di martedì 19 luglio 2022) L' Italia brucia e i disagi aumentano. I Treni restano bloccati dal fuoco e l'Italia si spacca in due. Il traffico ferroviario è rimasto bloccato sulla linea direttissima Roma - Firenze e su quella ... Leggi su leggo (Di martedì 19 luglio 2022) L' Italia brucia e i disagi aumentano. Irestano bloccati dal fuoco e l'Italia si spacca in due. Il traffico ferroviario è rimasto bloccato sulla linea direttissima Roma - Firenze e su quella ...

Pubblicità

leggoit : Treni in ritardo per un incendio, l'ira social dei viaggiatori - Eleonora_V_ : Bloccata alla stazione di Firenze con il mio treno con un ritardo di 130 minuti (la stessa situazione per tutti gli… - PiccolaPishi : Il rogo è tra Roma e Firenze e giustamente fanno ritardo i treni da Napoli a Roma. #italo #tiburtina - PiccolaPishi : Ma l incendio è dopo Roma o prima? In ritardo a Roma tiburtina i treni provenienti da Napoli, ma perché??? - LuceverdeRoma : [AGG] ? Traffico ferroviario tornato regolare ? I treni InterCity e Regionali hanno registrato ritardi fino a 60 m… -