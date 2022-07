«Sono Alessio Cragno, balbetto, pazienza. Le mie interviste danno coraggio a chi soffre come me» (Di martedì 19 luglio 2022) Il neo acquisto del Monza, il portiere Alessio Cragno, ha scritto una lettera a Cronache di Spogliatoio per parlare della sua balbuzie. Racconta il problema con cui deve fare i conti, insorto quando era piccolo. «Tutta colpa del diaframma. Del mio stato emotivo. Ho provato a curarle, e lo faccio ancora adesso. Vado dalla logopedista, ogni tanto faccio un ciclo di terapie. Da adulto è molto più facile. Quando hai 6 anni, prendi tutto come un gioco: leggi, fai le pause, impari a respirare nel modo corretto. Lo fai divertendoti. Da grande impari ad ascoltarti, a gestirti, a renderti conto di cosa serva davvero per migliorare. Ora ho maggiore consapevolezza di quello che faccio». A causa della balbuzie, il suo incubo Sono sempre state le interviste post partita. «A 16 anni ho approcciato alle prime ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 19 luglio 2022) Il neo acquisto del Monza, il portiere, ha scritto una lettera a Cronache di Spogliatoio per parlare della sua balbuzie. Racconta il problema con cui deve fare i conti, insorto quando era piccolo. «Tutta colpa del diaframma. Del mio stato emotivo. Ho provato a curarle, e lo faccio ancora adesso. Vado dalla logopedista, ogni tanto faccio un ciclo di terapie. Da adulto è molto più facile. Quando hai 6 anni, prendi tuttoun gioco: leggi, fai le pause, impari a respirare nel modo corretto. Lo fai divertendoti. Da grande impari ad ascoltarti, a gestirti, a renderti conto di cosa serva davvero per migliorare. Ora ho maggiore consapevolezza di quello che faccio». A causa della balbuzie, il suo incubosempre state lepost partita. «A 16 anni ho approcciato alle prime ...

