Solidarietà – Il Consorzio Umana Solidarietà s.c.s. pronto ad accogliere 116 persone in fuga dalla guerra in ucraina (Di martedì 19 luglio 2022) Certo, davanti alla fame, la miseria e la disperazione, non si dovrebbero mai fare domande, ma darsi da fare: agire. Dare una mano dovrebbe essere l'imperativo che caratterizza l'umanità ma, purtroppo, complice la politica ed il potere, sappiamo che purtroppo non è così. Dunque, davanti a chi soffre, chiunque sia e da ovunque venga, dovremmo aprire i nostri cuori a prescindere. La guerra in ucraina 'dovrebbe ricordarci di tutti i profughi', come quelli ammassati da ani fra la Grecia e la Macedonia Questo per ricordare che, accanto ai profughi provenienti dalla guerra in ucraina, con altrettanta disperazione, da anni, vi sono anche i tanti 'disperati senza patria', ammassato fra la Grecia e la Macedonia (parliamo di migliaia di donne, anziani e bambini), vergognosamente 'dimenticati' dal mondo.

