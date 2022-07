LIVE Tour de France 2022, tappa di oggi in DIRETTA: Houle in picchiata verso il traguardo di Foix (Di martedì 19 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL Tour DE France 16.52 Damiano Caruso è segnalato ad oltre quattro minuti da Houle. Il siciliano ci ha provato, ma evidentemente la gamba non è delle migliori. 16.51 Attenzione, caduta! Cauta per Jorgenson in una curva a gomito, nessuna conseguenza per lui ma ora diventa ancor più difficile sperare in una vittoria! 16.49 Tra gli uomini di classifica, quella di oggi è una giornataccia per Romain Bardet (Team DSM), segnalato ad oltre 3? dalla maglia gialla. 16.48 Il gruppetto maglia gialla con Jonas Vingegaard, Sepp Kuss, Wout van Aert (Jumbo-Visma), Tadej Pogacar, Brandon McNulty (UAE Team Emirates), Geraint Thomas, Daniel Martinez (Ineos-Grenadiers) e Nairo Quintana è a oltre 6?. 16.46 Per quanto riguarda la lotta alla ... Leggi su oasport (Di martedì 19 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELDE16.52 Damiano Caruso è segnalato ad oltre quattro minuti da. Il siciliano ci ha provato, ma evidentemente la gamba non è delle migliori. 16.51 Attenzione, caduta! Cauta per Jorgenson in una curva a gomito, nessuna conseguenza per lui ma ora diventa ancor più difficile sperare in una vittoria! 16.49 Tra gli uomini di classifica, quella diè una giornataccia per Romain Bardet (Team DSM), segnalato ad oltre 3? dalla maglia gialla. 16.48 Il gruppetto maglia gialla con Jonas Vingegaard, Sepp Kuss, Wout van Aert (Jumbo-Visma), Tadej Pogacar, Brandon McNulty (UAE Team Emirates), Geraint Thomas, Daniel Martinez (Ineos-Grenadiers) e Nairo Quintana è a oltre 6?. 16.46 Per quanto riguarda la lotta alla ...

