Il nodo dell’energia | c’è una via d’uscita?

(Di martedì 19 luglio 2022) Intervista a Chicco Testa Chicco Testa, 70 anni, è stato tra i fondatori e poi presidente di Legambiente. Deputato per sette anni prima con il PCI e poi con il PDS, è stato al vertice di numerose aziende del settore energetico (Enel, Sorgenia, attualmente è presidente di E.VA Energie Valsabbia). Dal 2018 è presidente di Fise AssoAmbiente. Giornalista, è autore di numerosi saggi tra i quali “Tornare al nucleare? L’Italia, l’energia, l’ambiente” (ed. Gli Struzzi, Einaudi) pubblicato nel 2008 Niente tornerà come prima ci siamo detti mentre si tentava di uscire a fatica dalla pandemia e si entrava nella disastrosa guerra della Russia all’Ucraina. L’energia è uno dei nodi cruciali. C’è una via di uscita? «L’aumento dei prezziè probabilmente destinato a durare nel tempo. Non solo come conseguenza della guerra Russo Ucraina, ma per un deficit strutturale nel ...