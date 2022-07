Governo | ultime ore per trattare | Draghi vede Mattarella e Letta | Centrodestra | nessuna richiesta di un incontro

(Di martedì 19 luglio 2022) La Lega dice no a un esecutivo con anche il M5s. Fitch avverte: 'Senzarisanamento del bilancio più difficile'

Nelleore era filtrata la notizia che si volesse comunque procedere con la proroga, nonostante le difficoltà delDraghi. Dunque, attraverso un decreto interministeriale del Tesoro e ...La Lega dice no a un esecutivo con anche il M5s. Fitch avverte: 'Senza Draghi risanamento del bilancio più difficile'In base a quanto riferito da alcuni partecipanti alla riunione, è stato fatto il punto della situazione ed è stata ribadita la linea tenuta finora dei dem di unità, sostegno al governo e per la ...Governo, domani il premier in Parlamento Ore 16.55 - Mario ... dicono di farsi carico di sostenere spese locali e ritengono di poter compensare queste ultime con gli arretrati da versare alle casse ...