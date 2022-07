Due settimane per salvare il riso piemontese dalla siccità (Di martedì 19 luglio 2022) AGI - Quindici giorni cruciali per salvare un'intera annata agraria. È questo lo scenario che le organizzazioni di categoria dei risicoltori novaresi hanno prospettato al governatore della Regione Piemonte Alberto Cirio e all'assessore all'ambiente Matteo Marnati, coordinatore del tavolo regionale per l'emergenza idrica, che hanno incontrato questa mattina Confagricoltura, Cia e Coldiretti, oltre ai rappresentanti dei consorzi irrigui Est e Ovest Sesia. All'incontro erano presenti anche i consiglieri regionali novaresi Riccardo Lanzo e Federico Perugini. Tre in sostanza le richieste degli agricoltori, contenute in un documento condiviso che è stato sottoposto ai vertici regionali, e tutte mirate a consentire la crescita quantitativa dei prelievi d'acqua: l'aumento temporaneo della deroga sul deflusso minimo vitale (che comporta l'aumento della quantità d'acqua ... Leggi su agi (Di martedì 19 luglio 2022) AGI - Quindici giorni cruciali perun'intera annata agraria. È questo lo scenario che le organizzazioni di categoria dei risicoltori novaresi hanno prospettato al governatore della Regione Piemonte Alberto Cirio e all'assessore all'ambiente Matteo Marnati, coordinatore del tavolo regionale per l'emergenza idrica, che hanno incontrato questa mattina Confagricoltura, Cia e Coldiretti, oltre ai rappresentanti dei consorzi irrigui Est e Ovest Sesia. All'incontro erano presenti anche i consiglieri regionali novaresi Riccardo Lanzo e Federico Perugini. Tre in sostanza le richieste degli agricoltori, contenute in un documento condiviso che è stato sottoposto ai vertici regionali, e tutte mirate a consentire la crescita quantitativa dei prelievi d'acqua: l'aumento temporaneo della deroga sul deflusso minimo vitale (che comporta l'aumento della quantità d'acqua ...

