Cavallo con zoccoli esageratamente lunghi tormentato per anni – lo hanno salvato e ora è un animale nuovo (Di martedì 19 luglio 2022) Io amo tutti gli animali. Grandi, piccoli, a righe, a macchie… tutti gli esseri viventi su questa terra meritano di essere trattati con amore e rispetto. Perciò, quando sento parlare di animali così trascurati da rischiare la vita, mi rattristo moltissimo. Tanti animali che abbiamo in casa o nella fattoria hanno spesso bisogno di aiuto umano, e quando non lo ricevono, mi fa male al cuore. Un terribile esempio di quanto in là possa spingersi il maltrattamento di un animale, lo troviamo in un povero Cavallo al quale sono cresciuti gli zoccoli in modo esagerato. Quando persone che amano gli animali hanno scoperto quanto fosse brutta la situazione, non c’era tempo da perdere. Sapevano di dover agire rapidamente per salvargli la vita. Per noi che siamo veri amanti degli animali, è ovvio ... Leggi su it.newsner (Di martedì 19 luglio 2022) Io amo tutti gli animali. Grandi, piccoli, a righe, a macchie… tutti gli esseri viventi su questa terra meritano di essere trattati con amore e rispetto. Perciò, quando sento parlare di animali così trascurati da rischiare la vita, mi rattristo moltissimo. Tanti animali che abbiamo in casa o nella fattoriaspesso bisogno di aiuto umano, e quando non lo ricevono, mi fa male al cuore. Un terribile esempio di quanto in là possa spingersi il maltrattamento di un, lo troviamo in un poveroal quale sono cresciuti gliin modo esagerato. Quando persone che amano gli animaliscoperto quanto fosse brutta la situazione, non c’era tempo da perdere. Sapevano di dover agire rapidamente per salvargli la vita. Per noi che siamo veri amanti degli animali, è ovvio ...

Pubblicità

christianrocca : No, Carlo, quella mossa del cavallo ha salvato l’Italia come e forse più dell’altra su Draghi, perché avremmo affro… - carloarbini51 : RT @ottogattotto: #Conte:'Ora la decisione spetta a #Draghi'. Con queste poche parole il misero Beppe Appulo si svela per quello che è, un… - cosa_mai : RT @ottogattotto: #Conte:'Ora la decisione spetta a #Draghi'. Con queste poche parole il misero Beppe Appulo si svela per quello che è, un… - Tonino58542053 : RT @ottogattotto: #Conte:'Ora la decisione spetta a #Draghi'. Con queste poche parole il misero Beppe Appulo si svela per quello che è, un… - acamilli : RT @ottogattotto: #Conte:'Ora la decisione spetta a #Draghi'. Con queste poche parole il misero Beppe Appulo si svela per quello che è, un… -