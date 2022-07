Wta Palermo 2022 | incredibile Bogdan | torna in ritardo dopo la “regola del caldo” e perde 6 punti

Leggi su sportface

(Di lunedì 18 luglio 2022)al torneo Wta di. Ana Bodgan, tennista rumena impegnata nel primo turno contro la spagnola Sorribes Tormo, è stata sanzionata con seipersi (un intero game e 0-30 nel secondo) per essereta inla pausa di dieci minuti applicata per la cosiddetta “del” introdotta nel torneo siciliano per via delle temperature molto alte alla fine del secondo set. La rumena si è giustificata spiegando come nessuno l’abbia avvertita a tempo scaduto, affermando di non poter rientrare in campo prima dei dieci minuti perché non era ancora vestita in quel momento. Fatto sta che il giudice di sedia deve applicare la sanzione e parte da 0-1 e 0-30 nel terzo set. SportFace.