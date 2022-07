Tiro a volo | Coppa del Mondo Changwon 2022 | Chiara Di Marziantonio è terza nello skeet femminile Successo per la francese Anastassiou

(Di lunedì 18 luglio 2022) Alladeldiin corso di svolgimento a, l’Italia dellosi prende un bel podio grazie aDi. L’azzurra, classe 1995, firma il suo primo risultato nella top 3 di un concorso individuale in CdM, in una gara che l’ha vista protagonista prima passando il taglio delle semifinali e poi nel Medal Match con 23 piattelli sbriciolati su 30; anche se senza i 3 errori fra il 23esimo e il 26esimo piattello il risultato, probabilmente, sarebbe stato di ancor più alto livello. A vincere il contest invece è stata laLucieche, allo shoot off, dopo il 34-34 dei 40 piattelli regolamentari, è riuscita a battere 11-10 la britannica Amber Hill, accontentatasi del ...

Skeet maschile Erik Pittini si prende la testa di serie numero 1 sbriciolando 124 dei 125 piattelli a disposizione. Niccolò Sodi invece, capace anche lui di superare il turno, fa segnare uno score di ...