Scuola, dal 12 settembre in Lombardia si torna in classe (Di lunedì 18 luglio 2022) L’avvio delle lezioni sarà lunedì 5 settembre 2022 per le scuole dell’infanzia e lunedì 12 settembre 2022 per tutti gli ordini e gradi di istruzione e per i percorsi di istruzione e formazione professionale, con possibilità di avvio anticipato da parte delle istituzioni scolastiche e formative. Le lezioni termineranno l’8 giugno 2023 per tutti gli ordini e gradi di istruzione e per i percorsi di istruzione e formazione professionale; il 30 giugno 2023 per le scuole dell’infanzia. “Il mondo della Scuola ha attraversato due anni molto complessi” ha commentato l’assessore all’Istruzione di Regione Lombardia Fabrizio Sala. “Un doveroso ringraziamento – ha aggiunto – va a tutto il personale scolastico, agli studenti e alle loro famiglie che sono riusciti a gestire al meglio le criticità”. “I recenti dati Invalsi, per cui la ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 18 luglio 2022) L’avvio delle lezioni sarà lunedì 52022 per le scuole dell’infanzia e lunedì 122022 per tutti gli ordini e gradi di istruzione e per i percorsi di istruzione e formazione professionale, con possibilità di avvio anticipato da parte delle istituzioni scolastiche e formative. Le lezioni termineranno l’8 giugno 2023 per tutti gli ordini e gradi di istruzione e per i percorsi di istruzione e formazione professionale; il 30 giugno 2023 per le scuole dell’infanzia. “Il mondo dellaha attraversato due anni molto complessi” ha commentato l’assessore all’Istruzione di RegioneFabrizio Sala. “Un doveroso ringraziamento – ha aggiunto – va a tutto il personale scolastico, agli studenti e alle loro famiglie che sono riusciti a gestire al meglio le criticità”. “I recenti dati Invalsi, per cui la ...

