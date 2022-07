Scomparso durante un viaggio a piedi in Africa: dal 4 luglio nessuna notizia del 26enne di Gubbio Aroun Belachew (Di lunedì 18 luglio 2022) Era partito a marzo, zaino in spalla e tenda, per un viaggio a piedi attraverso l’Africa per raggiungere Addis Abeba, capitale dell’Etiopia e città di origine del padre. Ma dal 4 luglio di lui non si hanno più notizie. Aroun Belachew, 26enne residente a Gubbio, dopo il suo ultimo post sui social, non ha più comunicato né con la madre né con gli amici. La paura aumenta anche perché nel suo ultimo contatto, come spiega il Comune di Gubbio sulla sua pagina Facebook, ha fatto sapere di essere stato derubato del cellulare e del denaro che aveva con sé. “Il vicesindaco Tasso, dopo un confronto con persone vicine alla famiglia – si legge nella pagina social del Comune – questa mattina si è attivato attraverso i canali istituzionali per ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 18 luglio 2022) Era partito a marzo, zaino in spalla e tenda, per unattraverso l’per raggiungere Addis Abeba, capitale dell’Etiopia e città di origine del padre. Ma dal 4di lui non si hanno più notizie.residente a, dopo il suo ultimo post sui social, non ha più comunicato né con la madre né con gli amici. La paura aumenta anche perché nel suo ultimo contatto, come spiega il Comune disulla sua pagina Facebook, ha fatto sapere di essere stato derubato del cellulare e del denaro che aveva con sé. “Il vicesindaco Tasso, dopo un confronto con persone vicine alla famiglia – si legge nella pagina social del Comune – questa mattina si è attivato attraverso i canali istituzionali per ...

