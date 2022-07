San Foca: incidente, morti un 47enne ed una 43enne di Lecce A tarda sera (Di lunedì 18 luglio 2022) Due morti: un uomo di 47 anni ed una donna di 43, di Lecce. L’incidente è avvenuto nei pressi della marina di San Foca, in Salento. Accaduto a tarda sera. Per cause da dettagliare la moto con a bordo le due persone è andata fuori controllo e si è schiantata sull’asfalto. I due hanno fatto un volo di diversi metri, per loro non c’è stato scampo. L'articolo San Foca: incidente, morti un 47enne ed una 43enne di Lecce <small class="subtitle">A tarda sera</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di lunedì 18 luglio 2022) Due: un uomo di 47 anni ed una donna di 43, di. L’è avvenuto nei pressi della marina di San, in Salento. Accaduto a. Per cause da dettagliare la moto con a bordo le due persone è andata fuori controllo e si è schiantata sull’asfalto. I due hanno fatto un volo di diversi metri, per loro non c’è stato scampo. L'articolo Sanuned unadi A proviene da Noi Notizie..

