Pensioni | aumenti importanti in arrivo | La bella sorpresa dell’Inps per i contribuenti

La sorpresa che tutti stavano aspettando è arrivata: dai prossimi mesi molti pensionati riceveranno un aumento dell'assegno. Le importantissime novità riguardo il cedolino Pensionistico sono a partire dal mese di agosto e per il successivo periodo fino al 2023 compreso. Ecco i dettagli di questa manovra. Per quanto riguarda gli assegni fino a 2.500 €, e cioè per una grandissima parte dei contribuenti, ci potrebbe essere una importante modifica che andrebbe a fare lievitare gli importi degli assegni. Il tutto dovrebbe avvenire dal mese di agosto fino alla fine del 2022 ed interesse anche il 2023. aumenti delle Pensioni (fonte web)La manovra del governo che i cittadini stavano aspettando da tempo È un intervento che tutti i cittadini, lavoratori e pensionati, stavano ...

