Non corretta pretesa contributiva condannato il?Consorzio di?Bonifica

di Monica?De Santis Ha presentato richiesta di appello il Consorzio di Bonifica integrale comprensorio Sarno (ovvero l'associazione di tutti i proprietari degli immobili, terreni e fabbricati, che beneficiano delle opere di bonifica.) dopo che la Commissione Tributaria Provinciale di Salerno ha dato ragione ad un uomo che aveva contestato la non corretta pretesa contributiva da parte dell'ente dell'agro nocerino sarnese. Dunque la Commissione Tributaria ha accolto le tesi del collegio difensivo,composto dagli avvocati Alfonso?Senatore e Luciano D'Amato. "Appare necessario la predisposizione di nuovo ed attualizzato piano di classifica determinativo dei criteri di individuazione dei presupposti di fatto, che poi consentono il riscontro circa la effettiva rispondenza del contributo preteso", ha spiegato l'avvocato Alfonso Senatore, che a ...

