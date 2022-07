M5s | Renzi | ' scommetto | i grillini manderanno a casa Conte'

(Di lunedì 18 luglio 2022) Roma, 18 lug (Adnkronos) - "Faccio una scommessa:voleva mandare aDraghi ma io dico che la grande maggioranza deimanderà a, come quello che partiva per suonare e finisce suonato". Lo ha detto Matteoa 'L'arie che tira estate'.

Se Salvini restasse altri 6 - 8 mesi al governo con Letta, Renzi e Di Maio il rischio concreto ... Ma attenzione, se davvero riuscisse l'operazione di svuotare il M5S portando almeno metà parlamentari ... Roma, 18 lug "Faccio una scommessa: Conte voleva mandare a casa Draghi ma io dico che la grande maggioranza dei grillini manderà a casa Conte, come quello che partiva per suonare e finisce suonato". Crisi governo Draghi, le notizie in diretta. In attesa del D-Day di mercoledì, quando il premier si presenterà alle Camere, prosegue la fibrillazione nei partiti. Tra i pontieri ...