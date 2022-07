Gualtieri insiste | i soldi per i bus gratis a Roma ci sono

Leggi su agi

(Di lunedì 18 luglio 2022) AGI - Viaggiaresui mezzi pubblici asarebbe già possibile e sarebbe di aiuto alla città. Il sindaco di, Robertoparlando ai microfoni di Rtl 102.5 non esclude che anche nella Capitale si possa adottare una soluzione come avvenuto in Spagna e in Francia. Un trasporto pubblico gratuito da un lato "aiuta in modo concreto alcune fasce di lavoratori a basso reddito e i pensionati", dall'altro "contribuisce a ridurre il costo energetico e l'inquinamento", innescando una sorta di "circolo virtuoso". Eassicura: "Cile risorse per fare quanto è stato già fatto in Spagna e Germania, sarebbe bello farlo anche in Italia". "Parliamo di un provvedimento che in Germania e in Spagna è stato molto importante e apprezzato - ricorda il sindaco- Lo Stato ...