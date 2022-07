Gianluca Grignani spiazza tutti: "Oggi sono vergine" (Di lunedì 18 luglio 2022) Ospite del programma Seconda Vista, condotto da Gabriele Parpiglia, il noto rocker Gianluca Grignani si è messo a nudo. Non è stato un problema per lui. Da sempre il cantautore si racconta senza filtri. Che siano le sue canzoni o le interviste che rilascia in tv e ai rotocalchi, Grignani non ha paura di mostrare il suo lato più intimo e segreto. Ed è (anche) per questo che i fan lo amano. Gianluca Grignani: la rinascita artistica Quella di Gianluca Grignani non è stata una semplice intervista. E questo perché Grignani non è un semplice cantautore e non lo sarà mai. La sua anima rock lo ha messo spesso in scomode situazioni ma, nonostante tutto, Grignani si è sempre dimostrato in grado di rialzarsi in piedi. Come l'araba fenice, il ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di lunedì 18 luglio 2022) Ospite del programma Seconda Vista, condotto da Gabriele Parpiglia, il noto rockersi è messo a nudo. Non è stato un problema per lui. Da sempre il cantautore si racconta senza filtri. Che siano le sue canzoni o le interviste che rilascia in tv e ai rotocalchi,non ha paura di mostrare il suo lato più intimo e segreto. Ed è (anche) per questo che i fan lo amano.: la rinascita artistica Quella dinon è stata una semplice intervista. E questo perchénon è un semplice cantautore e non lo sarà mai. La sua anima rock lo ha messo spesso in scomode situazioni ma, nonostante tutto,si è sempre dimostrato in grado di rialzarsi in piedi. Come l'araba fenice, il ...

