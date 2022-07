Calciomercato | Ostigard è a Dimaro Primo allenamento dopo l’annuncio

Pubblicità

DiMarzio : #Ostigard, visite mediche con il @sscnapoli già oggi: domani il difensore atteso a #Dimaro @SkySport #calciomercato - DiMarzio : #Calciomercato I @sscnapoli: #Ostigard ha svolto le visite mediche e domani raggiungerà i compagni in ritiro - DiMarzio : .@sscnapoli, i dettagli dell'affare #Ostigard ?? Arriva dagli inglesi del @OfficialBHAFC - ivan__serio : Archiviata la questione #Dybala, è il momento di portare a casa un discreto numero di rinforzi: -Portiere esperto,… - sscalcionapoli1 : CdS – Ostigard è del Napoli, a breve dovrebbe arrivare l’ufficialità della società azzurra -

Napoli - Leoè il prossimo acquisto del club azzurro. Il difensore norvegese 22enne è allo Sporthotel Rosatti , in attesa della sua prima uscita ufficiale con la maglia della ...... secondo quanto appreso da.com , in questo momento appare più defilato. Complice la ... Non solo(arrivato ieri a Dimaro e in via di ufficializzazione): a Napoli sta per iniziare l'...Cosa farà il Napoli nelle prossime settimane di calciomercato Valter De Maggio di Kiss Kiss ha provato a fare chiarezza.Giovanni Scotto, giornalista esperto di calciomercato, ha provato ad anticipare le mosse della società di Aurelio De Laurentiis.