Brindisi, bimbo di 6 anni avvelenato dal detersivo. La madre si butta dal balcone (Di lunedì 18 luglio 2022) Doppia tragedia familiare a Brindisi: un bambino avvelenato dal detersivo e la madre che si è lanciata dal balcone. Non è ancora chiara la dinamica dei fatti. Dopo aver visto il figlio di 6 anni ingurgitare del detersivo, una donna di 41 anni ha tentato il suicidio gettandosi dal balcone dell'abitazione di famiglia. La dinamica L'articolo proviene da Leggilo.org.

