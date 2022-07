Atletica Mondiali Eugene 2022 oggi, lunedì 18 luglio: programma, orari e diretta tv (Di lunedì 18 luglio 2022) Il programma della notte italiana tra lunedì 18 e martedì 19 luglio dei Mondiali di Eugene 2022 di Atletica leggera, in programma dal 15 al 25 luglio. La quarta giornata di gare si apre con l’affascinante maratona femminile per le strade della città statunitense, poi si torna nell’impianto dell’Hayward Field dell’Università dell’Oregon. Grande attesa per la finale del salto in alto maschile, con l’azzurro Gianmarco Tamberi che proverà a ripetere l’impresa di Tokyo 2020. L’appuntamento è a partire dalle ore 15.15 di lunedì 18 luglio. Di seguito, il programma dettagliato della quarta giornata di gare (con gli orari italiani) e le informazioni per vederle in ... Leggi su sportface (Di lunedì 18 luglio 2022) Ildella notte italiana tra18 e martedì 19deididileggera, indal 15 al 25. La quarta giornata di gare si apre con l’affascinante maratona femminile per le strade della città statunitense, poi si torna nell’impianto dell’Hayward Field dell’Università dell’Oregon. Grande attesa per la finale del salto in alto maschile, con l’azzurro Gianmarco Tamberi che proverà a ripetere l’impresa di Tokyo 2020. L’appuntamento è a partire dalle ore 15.15 di18. Di seguito, ildettagliato della quarta giornata di gare (con gliitaliani) e le informazioni per vederle in ...

