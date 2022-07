Arisa senza freni: il mistero del post su Instagram. E “Amici” (forse) la aspetta (Di lunedì 18 luglio 2022) Bella come non mai, consapevole, con un nuovo look sbarazzino che le dona tantissimo. Arisa è un vulcano: musicalmente con i nuovi brani, ma anche interiormente. Così raccontano le parole del suo ultimo post Instagram, dove appare senza freni e senza filtri. Un post misterioso, che non è indirizzato a nessuno ma che fa senza dubbio drizzare le antenne. E intanto circolano voci di un suo possibile ritorno ad Amici di Maria De Filippi. Questo possibile ritorno in cattedra non è ancora confermato, ma i rumor sono davvero insistenti. Arisa, il post senza freni e misterioso su Instagram Che sia una frecciatina? oppure un annuncio di un qualcosa per il ... Leggi su dilei (Di lunedì 18 luglio 2022) Bella come non mai, consapevole, con un nuovo look sbarazzino che le dona tantissimo.è un vulcano: musicalmente con i nuovi brani, ma anche interiormente. Così raccontano le parole del suo ultimo, dove apparefiltri. Unmisterioso, che non è indirizzato a nessuno ma che fadubbio drizzare le antenne. E intanto circolano voci di un suo possibile ritorno addi Maria De Filippi. Questo possibile ritorno in cattedra non è ancora confermato, ma i rumor sono davvero insistenti., ile misterioso suChe sia una frecciatina? oppure un annuncio di un qualcosa per il ...

