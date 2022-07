Adriana Volpe, come si è conciata alle nozze di un’amica: l’abito è strepitoso (Di lunedì 18 luglio 2022) Adriana Volpe è stata colta in flagrante, in dolce compagnia di ben due uomini famosi al matrimonio di un’amica. Di chi si tratta? Periodo di relax per Adriana Volpe che, dopo questa stagione televisiva così frenetica, ha sentito la necessità di un po’ di riposo. Difatti, il ruolo di opinionista al Gf Vip è stato alquanto faticoso, anche se adrenalinico ma, com’è ormai noto, per la prossima edizione, si è optato per due personalità così distanti tra loro, Sonia Bruganelli per la seconda volta e Orietta Berti, da non essere più riconfermata. Adriana Volpe – Altranotizia (Fonte: Google)Al momento, non ci sono progetti in vista per la bionda showgirl nonché conduttrice e magari ne approfitterà per godersi maggiormente la famiglia. Nonostante i suoi ... Leggi su altranotizia (Di lunedì 18 luglio 2022)è stata colta in flagrante, in dolce compagnia di ben due uomini famosi al matrimonio di. Di chi si tratta? Periodo di relax perche, dopo questa stagione televisiva così frenetica, ha sentito la necessità di un po’ di riposo. Difatti, il ruolo di opinionista al Gf Vip è stato alquanto faticoso, anche se adrenalinico ma, com’è ormai noto, per la prossima edizione, si è optato per due personalità così distanti tra loro, Sonia Bruganelli per la seconda volta e Orietta Berti, da non essere più riconfermata.– Altranotizia (Fonte: Google)Al momento, non ci sono progetti in vista per la bionda showgirl nonché conduttrice e magari ne approfitterà per godersi maggiormente la famiglia. Nonostante i suoi ...

