Ultime Notizie Roma del 17-07-2022 ore 18:10 (Di domenica 17 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno la crisi di governo per lentamente nel corso dell'assemblea congiunta del MoVimento 5 Stelle di questa mattina gli interventi dei parlamentari a sostegno della linea di Giuseppe Conte dopo la crisi di governo Tra ieri oggi oltre 30 Gli eletti che hanno sposato la linea dei vertici mentre sono una decina e parlamentari schierati sia pensamento a favore della fiducia al Governo draghi intervento del ministro per i rapporti con il Parlamento Federico dinca ha chiesto Inoltre una tregua tra Conte e draghi per non mettere in difficoltà l'esecuzione delle norme collegate al P n r r i progetti per il bene del paese l'assemblea congiunta dei gruppi parlamentari in videoconferenza è ricominciata in continuazione con quella di ieri

