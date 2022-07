Stretta sulla movida in riva al mare: multe e sanzioni da Civitavecchia a Nettuno (Di domenica 17 luglio 2022) Roma – Anche questo fine settimana la Questura di Roma, seguendo le indicazioni del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, ha programmato una serie di controlli interforze, ad ampio raggio, che hanno interessato, oltre ai quartieri della Capitale, anche e soprattutto il litorale romano. A Nettuno il servizio straordinario di controllo del territorio, che da molti week end interessa tutta la zona del centro storico, effettuato dagli agenti del commissariato Anzio Nettuno, della Polizia Locale e della Guardia di Finanza, è stato finalizzato alla prevenzione dei reati e degli illeciti amministrativi, con riguardo soprattutto al rispetto delle ordinanze sindacali emesse per il periodo estivo nelle zone della movida. Particolare attenzione è stata riservata alla zona centrale per prevenire la somministrazione di bevande alcoliche ai ... Leggi su ilfaroonline (Di domenica 17 luglio 2022) Roma – Anche questo fine settimana la Questura di Roma, seguendo le indicazioni del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, ha programmato una serie di controlli interforze, ad ampio raggio, che hanno interessato, oltre ai quartieri della Capitale, anche e soprattutto il litorale romano. Ail servizio straordinario di controllo del territorio, che da molti week end interessa tutta la zona del centro storico, effettuato dagli agenti del commissariato Anzio, della Polizia Locale e della Guardia di Finanza, è stato finalizzato alla prevenzione dei reati e degli illeciti amministrativi, con riguardo soprattutto al rispetto delle ordinanze sindacali emesse per il periodo estivo nelle zone della. Particolare attenzione è stata riservata alla zona centrale per prevenire la somministrazione di bevande alcoliche ai ...

