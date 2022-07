(Di domenica 17 luglio 2022) Le parole dial sito del Napoli al termine dell’amichevole Napoli-Perugia 4-1, secondo test stagionale. “Abbiamo fatto girare bene la palla, abbiamo avuto un buon possesso e poici ha messo la qualità nel primo tempo. Undi un campione come”. “Certamente stiamo pensando a qualche integrazionerosa, ma ilci dice che molti colpi verranno fatti all’ultimo momento visto il periodo lungo in cui incidono le trattative. Io miper le operazioni che andremo a fare” “E’ chiaro che i tifosi hanno voglia di vedere qualità. Noi abbiamo un solo mezzo a disposizione, quello di mostrare personalità e tecnica quando entriamo in ...

claudioruss : #Spalletti: 'Certamente stiamo pensando a qualche integrazione, ma il mercato ci dice che molti colpi verranno fatt… - LuigiLiccardo6 : RT @claudioruss: #Spalletti: 'Certamente stiamo pensando a qualche integrazione, ma il mercato ci dice che molti colpi verranno fatti all'u… - Salvato95551627 : RT @napolista: Spalletti: «Il mercato? Mi fido assolutamente della società. Kvara degno sostituto di Insigne» Sul sito ufficiale: «Nessun… - Salvato95551627 : RT @areanapoliit: #Spalletti: 'Kvara degno sostituto di Insigne. Mercato? Ci saranno delle integrazioni. Politano? Nessun caso' https://t.… - TolliVincenzo : RT @claudioruss: #Spalletti: 'Certamente stiamo pensando a qualche integrazione, ma il mercato ci dice che molti colpi verranno fatti all'u… -

IlNapolista

Stavolta da esaminare per Lucianoe il suo staff c'è anche qualche sbavatura difensiva ... Leggi anche -Napoli: ritorno di fiamma per DeulofeuRiparte da dove ha terminato l'anno scorso, diventando uno dei punti chiave del gioco di. ... Le voci di, le polemiche delle ultime settimane non lo distraggono minimamente. È con la ... Spalletti: «Il mercato Mi fido assolutamente della società. Kvara degno sostituto di Insigne» - ilNapolista Il tecnico del Napoli ha parlato al termine della gara con il Perugia: 'Abbiamo fatto girare bene la palla, abbiamo avuto un buon possesso'.Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...