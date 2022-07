Sciopero voli | a Fiumicino 100 cancellazioni | disagi per i passeggeri in attesa

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Centinaia di voli cancellati in tutta Italia per lo sciopero degli aerei. A Roma, Bologna, Torino Bari l'agitazione… - fattoquotidiano : Sciopero aerei, giornata da bollino rosso: si fermano EasyJet, Ryanair, Volotea e i controllori. Ita Airwaiys ha gi… - Corriere : Da Ryanair a easyJet: tutti i voli cancellati oggi con lo sciopero e la situazione negli aeroporti - Majden3 : RT @miriconosci: Lo #sciopero di oggi ci ricorda un elemento troppo a lungo rimosso, nel dibattito su #overtourism e sul turismo contempora… - aptlombardi : È in pieno svolgimento lo #sciopero dei dipendi vettori low cost, aeroportuali, handling ed Enav. Fino alle 18 prev… -

aerei, raffica dicancellati: cosa sta succedendo Roma, 17 luglio 2022 - Sono circa 100 icancellati , tra partenze e arrivi, all'aeroporto di Fiumicino di Roma per lo...Nel dettaglio: Milano Negli aeroporti milanesi di Linate e Malpensa sono 80 iche sono stati cancellati in via preventiva, tra arrivi e partenze, a causa dellonazionale dei controllori ...Lo sciopero è nazionale ed è stato indetto "per protestare soprattutto contro il cronico sotto organico in cui si trova ad operare l’Ente" ...In corso l'agitazione nazionale dei controllori di volo Enav e del personale delle compagnie low cost. Servizi annullati preventivamente, ma secondo la Sea è tutto tranquillo e non si registrano parti ...