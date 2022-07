Milva | la pantera di Goro

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 17 luglio 2022) Il 17 luglio del 1939 nasce aMaria Ilva Biolcati, in arte. Dotata di una voce da contralto molto duttile, capace di sonorità timbriche peculiari, con un solido vibrato e un melisma preciso e personale, era soprannominata ladi. Senza dubbio una delle protagoniste della musica italiana assieme a Patty Pravo (la Civetta di Venezia), Mina (la Tigre di Cremona), Iva Zanicchi (l’Aquila di Ligonchio) e Orietta Berti (l’Usignolo di Cavriago). Gli esordi diCopyright radiomargheritainizia la sua carriera nel mondo musicale nelle balere con il nome d’arte di Sabrina. Viene notata per la sua grinta e la sua voce e trionfa in un concorso di voci nuove della Rai nel 1959: prima su 7600 partecipanti. Comincia ad incidere per la Cetra, la casa discografica ...