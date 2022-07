Ladispoli, trovato morto in mare il sub 70enne disperso dal 15 luglio - Cronaca - quotidiano.net (Di domenica 17 luglio 2022) Guardia Costiera Ladispoli (Roma), 17 luglio 2022 - Dopo 48 di incesaricerche è stato trovato senza vita, adagiato su un fondale di circa 10 metri, il sub di 70 anni disperso al 15 luglio nelle acque ... Leggi su quotidiano (Di domenica 17 luglio 2022) Guardia Costiera(Roma), 172022 - Dopo 48 di incesaricerche è statosenza vita, adagiato su un fondale di circa 10 metri, il sub di 70 annial 15nelle acque ...

