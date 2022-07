Calciomercato Lazio: ripresi i contatti per Vecino, lui aspetta Sarri (Di domenica 17 luglio 2022) che lo stima da sempre Secondo Alfredo Pedullà sono ripresi i dialoghi tra la Lazio e l’entourage di Matias Vecino, svincolato da un paio di settimane. Il centrocampista ha un paio di offerte dall’estero ma sa aspettando i biancocelesti. A Sarri piace da sempre, può essere una nuova soluzione a centrocampo, indipendentemente dal gradimento (intatto) per Ilic e dall’eventuale uscita di Luis Alberto. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 17 luglio 2022) che lo stima da sempre Secondo Alfredo Pedullà sonoi dialoghi tra lae l’entourage di Matias, svincolato da un paio di settimane. Il centrocampista ha un paio di offerte dall’estero ma sando i biancocelesti. Apiace da sempre, può essere una nuova soluzione a centrocampo, indipendentemente dal gradimento (intatto) per Ilic e dall’eventuale uscita di Luis Alberto. L'articolo proviene da Calcio News 24.

