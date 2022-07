Amici | la confessione di LDA | con chi è fidanzato il figlio di Gigi D’Alessio?

(Di domenica 17 luglio 2022) Con chi èildi? Da Lorella Cuccarini ecco svelate alcune indiscrezioni. Scopriamone di più leggendo insieme l‘articolo. Il giovane cantante LDA, all’anagrafe Lucanonchédel più noto, nonostante abbia seguito le orme del padre, ha sempre cercato di tracciarne una distanza, ritagliandosi una sua dimensione e un certo grado di autonomia. Anzitutto decidendo di adottare uno pseudonimo che altri non è che l’anagramma del suo nome e cognome. Giovanissimo dimostra il suo talento vincendo un disco di platino con il brano Quello che fa male. I suoi singoli hanno ottenuto il convinto apprezzamento del pubblico come pure il buon giudizio della critica. Lo scorso giugno in occasione del concerto per i 30 anni di carriera di ...

Pubblicità

zazoomblog : LDA ha trovato l’amore dopo Amici? L’intima confessione - #trovato #l’amore #Amici? #L’intima - lodeate_it : Se ci sia peccato nel comprare oggetti costosi, se sia peccato aver pa… Fonte dell'articolo Amici Domenicani (… - infoitcultura : Kledi: la confessione su Amici che spiazza - infoitcultura : Amici 21 | Flirt misterioso: “Non c’è stato nulla”, arriva la confessione - zazoomblog : Amici la confessione di Kledi spiazza tutti: la rivelazione è scottante - #Amici #confessione #Kledi #spiazza… -

Lanostratv

Presenti al funerale, oltre a parenti e, anche il consigliere regionale Samuele Astuti, l'... di cui non perdeva occasione di parlare, era innamorato della sua. Era innamorato della ...Qui raccontando come nasce il suo amore per la musica Sissi dice: L'ex allieva del talent ne è sicura: 'Le esperienze nei locali mi sono servite per' Quei primi passi mossi da Sissi nei locali ... Amici, Sissi e la confessione inedita sul passato: "Quando avevo dieci anni..." Confessioni amorose nel salotto di Dimmi di te: LDA è stato ospite di Lorella Cuccarini ed ha raccontato della sua vita oggi, del forte legame ...Sissi racconta com'è nata la passione per la musica: "Mia mamma ha iniziato a portarmi nei locali" E' stata una delle più grandi rivelazioni dell'ultima ...