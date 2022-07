Udinese, pareggio ricco di gol con Union Berlino (Di sabato 16 luglio 2022) Girandola di emozioni e tante reti nel pareggio (3 - 3) tra l'Udinese e l'Union Berlino, nell'amichevole disputata dai bianconeri friulani nel ritiro austriaco di Lienz. Da segnalare la doppietta, al ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 16 luglio 2022) Girandola di emozioni e tante reti nel(3 - 3) tra l'e l', nell'amichevole disputata dai bianconeri friulani nel ritiro austriaco di Lienz. Da segnalare la doppietta, al ...

Pubblicità

glooit : Udinese, pareggio ricco di gol con Union Berlino leggi su Gloo - Paunz99 : @smilodiegonte Grazie al cazzo abbiamo perso, porcodio che devo scrive? Bella prova abbiamo perso peccato? Porcodio… - AnfetaMilan : RT @JRPolli: @AnfetaMilan Con queste premesse, in caso di pareggio in casa contro l'Udinese alla prima giornata, si può già parlare di punt… - JRPolli : @AnfetaMilan Con queste premesse, in caso di pareggio in casa contro l'Udinese alla prima giornata, si può già parlare di punticino d'oro? - Pasquale19_ : @lautipatico @ChristianTolve Guarda che anche noi abbiamo buttato via punti due pareggi con Udinese e pareggio con… -