Sudan | sale a 31 bilancio morti scontri tribali

E' salito a 31 il bilancio dei morti negli scontri tribali nello Stato sudanese del Nilo Blu, al confine con l'Etiopia: lo hanno reso noto oggi le autorità locali. Gli scontri tra le tribù Hausa e ...Intanto, nel maggio 2021 Egitto ehanno tenuto un'esercitazione di guerra congiunta dal nome ... acqua composta da circa il 5% di, che spesso include tossine come cloro e rame) e sostanze ... Sudan, continuano le proteste e sale la conta dei morti KARTUM, 16 LUG - E' salito a 31 il bilancio dei morti negli scontri tribali nello Stato sudanese del Nilo Blu, al confine con l'Etiopia: lo hanno reso noto oggi le autorità locali. (ANSA) ...Farmers in eastern Sudan say they plan to establish cooperative companies that will use collective economic and bargaining power to provide them with the necessary supplies and equipment for ...