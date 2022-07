Prezzi: nuova fiammata, un salasso concedersi una vacanza (Di sabato 16 luglio 2022) Una nuova ondata di rincari si è abbattuta nell'ultimo mese sui consumatori italiani, con Prezzi e tariffe che registrano in alcuni casi aumenti a tre cifre. Lo denuncia il Codacons, che ha analizzato ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 16 luglio 2022) Unaondata di rincari si è abbattuta nell'ultimo mese sui consumatori italiani, cone tariffe che registrano in alcuni casi aumenti a tre cifre. Lo denuncia il Codacons, che ha analizzato ...

Pubblicità

horottoilvetro : RT @GiaPettinelli: Prezzi: nuova fiammata, un salasso concedersi una vacanza - Economia - ANSA - CamunoNet : Prezzi: nuova fiammata, un salasso concedersi una vacanza - fisco24_info : Prezzi: nuova fiammata, un salasso concedersi una vacanza: Codacons, elettricità +87%, aerei +139%. Vola spesa alim… - GiaPettinelli : Prezzi: nuova fiammata, un salasso concedersi una vacanza - Economia - ANSA - kimiraikkomeme : questi sono i prezzi, ma non solo a capri, in generale in tutti i posti più “turistici”, non è una cosa nuova -