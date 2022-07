Nessun colpevole per la morte di Serena Mollicone: tutti assolti (Di sabato 16 luglio 2022) Ha lottato per anni papà Guglielmo e ha creduto fino alla fine che sua figlia potesse prima o poi riposare in pace. Ci ha creduto, e oggi continuavano a farlo per lui, i parenti di Serena Mollicone, gli amici di suo padre. Tutte le persone che per 20 anni hanno pensato che no, Serena non si fosse suicidata, che qualcuno le avesse fatto del male. E a un passo dalla sentenza, in molti pensavano che ci sarebbero state risposte, che ci sarebbe stato modo di capire cosa è successo davvero in quella caserma ad Arce, la mattina in cui Serena è morta. Per la legge italiana però, la verità non è quella che l’accusa ha sostenuto. I giudici di Cassino hanno assolti tutti i cinque gli imputati per l’omicidio di Serena Mollicone, trovata morta il 1° giugno del ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 16 luglio 2022) Ha lottato per anni papà Guglielmo e ha creduto fino alla fine che sua figlia potesse prima o poi riposare in pace. Ci ha creduto, e oggi continuavano a farlo per lui, i parenti di, gli amici di suo padre. Tutte le persone che per 20 anni hanno pensato che no,non si fosse suicidata, che qualcuno le avesse fatto del male. E a un passo dalla sentenza, in molti pensavano che ci sarebbero state risposte, che ci sarebbe stato modo di capire cosa è successo davvero in quella caserma ad Arce, la mattina in cuiè morta. Per la legge italiana però, la verità non è quella che l’accusa ha sostenuto. I giudici di Cassino hannoi cinque gli imputati per l’omicidio di, trovata morta il 1° giugno del ...

petergomezblog : Depistaggio Borsellino, nessun colpevole: cade l’aggravante mafiosa della calunnia, prescritti due ex poliziotti de… - ortensi74079485 : Nessun colpevole per la morte di #SerenaMollicone è una notizia che spezza il cuore. Il pensiero va al papà Gugliel… - LAscensore : @ilgiornale il problema non è che non c'è nessun colpevole ma che si sa benissimo chi sono i colpevoli, ma, siccome… - CltOff : Depistaggi, un suicidio sospetto, una ragazza brutalmente uccisa. L'impianto accusatorio sembrava robusto, eppure n… - Barbara68545184 : RT @ilgiornale: Dopo 21 anni ancora nessun colpevole. Prosciolti i Mottola, che rischiano il linciaggio. Lo zio di Serena: non c'è giustizi… -