Napoli, morta la vicesindaco Mia Filippone; il dolore di un'intera città: «Era straordinaria» (Di sabato 16 luglio 2022) Non ce l'ha fatta Mia Filippone, vicesindaco e assessore all'Istruzione del Comune di Napoli. Dopo un mese dal ricovero è deceduta in queste ore.Era ricoverata dal 12 giugno al... Leggi su ilmattino (Di sabato 16 luglio 2022) Non ce l'ha fatta Miae assessore all'Istruzione del Comune di. Dopo un mese dal ricovero è deceduta in queste ore.Era ricoverata dal 12 giugno al...

