Gazzetta: il Napoli è un passo indietro nelle preferenze di Dybala (che vuole l’Inter) (Di sabato 16 luglio 2022) Dove giocherà Dybala la prossima stagione? Ancora non si sa, la sindrome sora Camilla è sempre più viva per l’argentino ex Juve che chiede troppi soldi rispetto al suo reale valore. C’è anche il Napoli anche se Dybala aspetta l’Inter, secondo quanto scrive la Gazzetta. Nel gradimento della Joya, il Napoli sta un passo indietro, nonostante il d.s. Giuntoli si sia spinto con maggiore decisione negli ultimi giorni verso Antun, con un nuovo contatto video anche ieri: sarebbe pronto a una offerta da 6 a stagione. E avrebbe pure fiducia sul problema dei diritti di immagine, grazie alla sponda Adidas, main sponsor anche della Joya. Se l’Inter non si farà viva entro la prossima settimana, Napoli e Roma potranno affondare il ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 16 luglio 2022) Dove giocheràla prossima stagione? Ancora non si sa, la sindrome sora Camilla è sempre più viva per l’argentino ex Juve che chiede troppi soldi rispetto al suo reale valore. C’è anche ilanche seaspetta, secondo quanto scrive la. Nel gradimento della Joya, ilsta un, nonostante il d.s. Giuntoli si sia spinto con maggiore decisione negli ultimi giorni verso Antun, con un nuovo contatto video anche ieri: sarebbe pronto a una offerta da 6 a stagione. E avrebbe pure fiducia sul problema dei diritti di immagine, grazie alla sponda Adidas, main sponsor anche della Joya. Senon si farà viva entro la prossima settimana,e Roma potranno affondare il ...

Pubblicità

Gazzetta_it : Napoli-Chelsea, affari continui: trattative in corso per Broja in attacco e Kepa in porta - Gazzetta_it : Chelsea, accelerata per Koulibaly: offerti 40 milioni al Napoli #Calciomercato - Gazzetta_it : #Dybala, Inter più lontana. #Milan #Napoli e #Roma in corsa #calciomercato - napolista : Gazzetta: il Napoli è un passo indietro nelle preferenze di Dybala (che vuole l’Inter) Telefonata Giuntoli-Antun,… - tuttonapoli : PRIMA PAGINA - Gazzetta: 'Dybala, Inter fai presto. Napoli in pressing, Roma in agguato' -