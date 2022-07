Ecco cosa accadrà | la sentenza di Capello su Juve | Milan e Inter

(Di sabato 16 luglio 2022) Fabionon usa giri di parole. In un'vista a LaStampa traccia la sue profezia sul campionato che si aprirà a breve. Sull'non mostra dubbi sulle prestazioni di Lukaku: "Grande acquisto: è devastante e conosce già il campionato. L'unico che lo contrastava davvero era Chiellini, che è andato in Canada. L'con il suo ritorno è più forte. Ed era forte già l'anno scorso". Poi analizza le mosse timide delsul mercato: "I rossoneri sono un po' frenati dal passaggio societario, non si comprende la disponibilità di spesa concessa a Maldini e Massara, i quali hanno idee molto chiare e la capacità di intuire il potenziale dei giovani. Sono stati determinanti nell'ultima stagione, insieme a Pioli che ha dimostrato di saperli fare maturare". E "don Fabio" ha individuato l'uomo ...

Pubblicità

ladyonorato : La comunità scientifica di cui parla @robersperanza non legge gli studi che vengono da oltre il confine? I “vaccini… - Corriere : ?? Mario Draghi ha annunciato che nella serata di oggi rassegnerà le sue dimissioni al presidente della Repubblica:… - IlContiAndrea : Così #SanSiroCantaMax è stato un evento ricco di emozioni che si è chiuso tra i ricordi di un’epoca che non tornerà… - castell32082033 : RT @dassste: Ecco la Meloni e il suo mantra 'elezioni, elezioni, elezioni'..ma io glielo darei il governo della nazione...vediamo cosa ries… - questoeuncodice : Ah ecco cosa intendeva quando cantava Livin' la vida loca -

Il Sole 24 ORE

Immaginiamo che chiunque di noi, trovando la carrozzeria dell'auto rigata, darebbe in escandescenze, visto quanto costano queste riparazioni dal carrozziere, specie se la macchina in questione non è ...Attenzione perché lapotrebbe davvero intrigare Allegri, che spesso parla di sistema 'storto'. ... poi Rabiot) e un esterno offensivo dall'altra…, questo di Solskjaer è un altro modo ... Benvenuta Croazia, ecco cosa l’euro può darti (e cosa no) Natale Benazzi, editor e scrittore: «Accettare l’amore di Gesù e vivere nel suo amore significa distogliere lo sguardo da me stesso e disporre la mia vita alla relazione» ...Nelle sue Instagram Stories, Michele Morrone racconta di aver trovato la macchina rigata e parla direttamente al suo hater, di cui conosce l'identità, accusandolo di essere invidioso e povero.