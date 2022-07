Atletica Mondiali Eugene 2022, Jacobs: “Non sono al 100%, mi sono sentito limitato” (Di sabato 16 luglio 2022) “Sapevo di non essere al 100%. Non sto benissimo, ma ho voluto essere qui in ogni modo possibile. La partenza non è mi è dispiaciuta e nemmeno la prima parte di gara. Ma nel momento in cui di solito tiro fuori il meglio, il problema fisico che mi accompagna non mi ha permesso di tirar fuori la mia vera corsa, di lasciarmi andare, di avanzare come son solito fare. Mi son sentito un altro me. limitato“. Così Marcell Jacobs commenta la batteria dei 100 metri corsa in 10?04 ai Mondiali di Atletica leggera, in corso di svolgimento ad Eugene, in Oregon. “Quando ho visto Seville andar via, mi sarei dovuto indurire per provare a recuperarlo – ha proseguito l’allievo di Paolo Camossi ai microfoni de La Gazzetta dello Sport -. Ma ho capito che ero in una buona posizione per il ... Leggi su sportface (Di sabato 16 luglio 2022) “Sapevo di non essere al. Non sto benissimo, ma ho voluto essere qui in ogni modo possibile. La partenza non è mi è dispiaciuta e nemmeno la prima parte di gara. Ma nel momento in cui di solito tiro fuori il meglio, il problema fisico che mi accompagna non mi ha permesso di tirar fuori la mia vera corsa, di lasciarmi andare, di avanzare come son solito fare. Mi sonun altro me.“. Così Marcellcommenta la batteria dei 100 metri corsa in 10?04 aidileggera, in corso di svolgimento ad, in Oregon. “Quando ho visto Seville andar via, mi sarei dovuto indurire per provare a recuperarlo – ha proseguito l’allievo di Paolo Camossi ai microfoni de La Gazzetta dello Sport -. Ma ho capito che ero in una buona posizione per il ...

