Pnrr, Anci e Confindustria firmano un protocollo d'intesa (Di venerdì 15 luglio 2022) (Adnkronos) - Il presidente dell'Anci, Antonio Decaro, e il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, hanno sottoscritto un protocollo d'intesa fra le rispettive organizzazioni che mira a realizzare un canale organico e aggiornato di comunicazione, informazione e formazione per garantire concretamente alle imprese di conoscere i bandi e gli avvisi, nonché i progetti finanziati ai Comuni e alle Città metropolitane. “I Comuni – ha commentato Antonio Decaro – sono da anni gli enti pubblici con la più grande capacità di investimento. Anche per questo il Pnrr si affida molto a loro e ha selezionato progetti per almeno 40 miliardi di euro da realizzare entro il 2026 proprio a opera dei Comuni e delle Città metropolitane”. “Ora – ha aggiunto il presidente dell'Anci – dopo l'assegnazione ... Leggi su iltempo (Di venerdì 15 luglio 2022) (Adnkronos) - Il presidente dell', Antonio Decaro, e il presidente di, Carlo Bonomi, hanno sottoscritto und'fra le rispettive organizzazioni che mira a realizzare un canale organico e aggiornato di comunicazione, informazione e formazione per garantire concretamente alle imprese di conoscere i bandi e gli avvisi, nonché i progetti finanziati ai Comuni e alle Città metropolitane. “I Comuni – ha commentato Antonio Decaro – sono da anni gli enti pubblici con la più grande capacità di investimento. Anche per questo ilsi affida molto a loro e ha selezionato progetti per almeno 40 miliardi di euro da realizzare entro il 2026 proprio a opera dei Comuni e delle Città metropolitane”. “Ora – ha aggiunto il presidente dell'– dopo l'assegnazione ...

Pubblicità

TV7Benevento : Pnrr, Anci e Confindustria firmano un protocollo d’intesa - - fisco24_info : #Pnrr, Anci e Confindustria firmano un protocollo d’intesa: (Adnkronos) - Il presidente dell’Anci, Antonio Decaro,… - andreamartellat : ANCI I COMUNI INSIEME. Oggi in “Relazionesimo” parliamo di fare le cose insieme PNRR, comunità energetiche e Socia… - ntonello_www : RT @CarloBonomi_: #14luglio con Presidente @comuni_anci @Antonio_Decaro firmato Protocollo d'intesa sul #PNRR per collaborazione virtuosa #… - Gramignal : RT @comuni_anci: Anci e @Confindustria firmano un protocollo d'intesa sul Pnrr I 'Per l’attuazione concreta del Piano necessaria la collabo… -