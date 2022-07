Piazza Affari rimbalza in attesa di Draghi (Di venerdì 15 luglio 2022) (Adnkronos) – Il rinvio a mercoledì della crisi di governo (dopo che Mattarella ne ha respinto le dimissioni, Draghi è atteso alle Camere per discutere della crisi di Governo), ha permesso al listino milanese di archiviare la seduta da incubo di ieri e di chiudere in solido territorio positivo ed allo spread di consolidare sotto i 220 punti base a 217 pb (-0,6%). “Crediamo che i mercati stiano scontando una nuova soluzione di Governo con a capo sempre Draghi, visto che le alternative (governo traghettatore e nuove elezioni) sembrano essere troppo punitive per l’economia italiana in un momento così delicato sia dal punto di visto geopolitico (guerra in Ucraina) sia da quello economico (crisi energetica, requisiti per fondi PNRR, legge di bilancio, scudo anti-spread e rischi di recessione) e sia da quello sanitario (nuova campagna vaccinale per la ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 15 luglio 2022) (Adnkronos) – Il rinvio a mercoledì della crisi di governo (dopo che Mattarella ne ha respinto le dimissioni,è atteso alle Camere per discutere della crisi di Governo), ha permesso al listino milanese di archiviare la seduta da incubo di ieri e di chiudere in solido territorio positivo ed allo spread di consolidare sotto i 220 punti base a 217 pb (-0,6%). “Crediamo che i mercati stiano scontando una nuova soluzione di Governo con a capo sempre, visto che le alternative (governo traghettatore e nuove elezioni) sembrano essere troppo punitive per l’economia italiana in un momento così delicato sia dal punto di visto geopolitico (guerra in Ucraina) sia da quello economico (crisi energetica, requisiti per fondi PNRR, legge di bilancio, scudo anti-spread e rischi di recessione) e sia da quello sanitario (nuova campagna vaccinale per la ...

